Роналдо отива на 6-о световно

1104
Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Голмайстор номер 1 в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в пребогатата му спортна кариера - световната титла.

Нападателят на "Ал Насър" бе включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли.

За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва.

Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група "К" с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан.

Първият мач на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Като част от подготовката си португалците ще срещнат Чили и Нигерия, като тези мачове са на 6 и 10 юни в Оейраш и Лейрия.

