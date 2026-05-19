УЕФА се разграничи от ФИФА

УЕФА няма да последва примера на ФИФА да показва директен червен картон на играчи, които покриват устата си, когато говорят с противник, нито на тези, които напускат терена в знак на протест към съдийско решение, съобщава „Гардиън".

На Съвета на ФИФА във Ванкувър, Канада, в края на миналия месец беше прието ново правило, при което всеки играч, който сложи фланелката си върху устата при конфронтация с опонент, ще бъде изгонен директно по време на световното първенство в Северна Америка.

Международният борд на футболните асоциации обаче не е задължил нововъведенията да бъдат прилагани във всички турнири. Изпълнителният комитет на УЕФА ще проведе последното си заседание за този сезон в Истанбул в сряда, а според информация на „Гардиън" в дневния ред не са включени промени в правилата.

През следващата седмица комитетът за клубните турнири на УЕФА ще одобри регулациите за турнирите при мъжете и жените през следващия сезон на среща в Лайпциг, а в тях не се очакват сериозни промени.

Източници, близки до УЕФА, съобщават, че комитетът на съдиите на организацията ще следи влиянието на нововъведенията по време на мондиала, за да се установи дали те да бъдат приложени и на континентално ниво в близкото бъдеще.

