Драма в Париж! Григор Димитров остана на 2 точки от победа на "Ролан Гарос"

Две точки не стигнаха на Григор Димитров, за да прекъсне серията си от поредни загуби.

Бившият №3 в света отпадна на старта на квалификациите на "Ролан Гарос" след 6:3, 5:7, 6:7 (6:10) с Жайме Фария (Пор).

Във втория сет най-добрият български тенисист в историята водеше 5:3, но съперникът му оцеля. В следващия гейм Димитров имаше сервис, за да приключи мача. Предимството на началния удар изведнъж изчезна, Фария върна пробива, направи още един и вкара срещата в решителен сет. И в третата част Григор поведе с пробив, но при 5:4 и сервис пак не успя. В дългия тайбрек до 10 точки португалецът очевидно бе по-агресивният и спечели.

Така за първи път от 2010 г. Димитров няма да играе в основната схема на откритото на Франция. Загубата му е седма поред и това е нов рекорд в кариерата на бившия №3 в света.