Започнаха да продават билети за световното на загуба

За първи път се наблюдава рязко спадане на цените на някои мачове от груповата фаза на световното. Вече има и оферти на сериозна загуба.

Доста черноборсаджии купиха първата порция билети, като след това разчитаха да ги препродадат.

Така например билет за двубоя Австрия - Йордания на 17 юни се предлага за 191 долара, като е на стойност от 636. И въпреки това няма желаещи да го закупят от официалния сайт за препродажба на ФИФА.

Така за първи път се реализират загуби, а има още около 10 000 билета, които въобще не са закупени.

Има оферта за същия мач за 2 билета, които са предложени за по 173 долара, а са били купени по 465.

Положението вече е изнервило доста босовете на ФИФА, които и без това бяха критикувани от феновете, че са пуснали прекалено скъпи билети.

Джани Инфантино се фукаше постоянно, че имат милиони заявки за всеки един от двубоите, но сега явно положението се е променило доста.

Според английските медии точно цените са накарали огромна част от привържениците да си останат у дома и да гледат мачовете по телевизията. Те изчислили, че спокойно могат да си осигурят едноседмична почивка в топкурорт в Испания, вместо да се впускат в американска авантюра.

Въпреки звездите, които бяха привлечени в САЩ, все още интересът към европейския футбол не е залял Америка. Същото се отнася и за Канада. За сметка на това всички двубои в Мексико са разпродадени.

Няма желаещи да купуват и мегаскъпите билети за финала на световното, за които се искат милиони долари.

За да ограничи черния пазар, ФИФА направи специални сайтове за препродажба на билетите, като взема комисиона и от продавача, и от купувача. Твърди се, че при излизане извън него се рискува да бъдат пробутани фалшификати, въпреки че върху билетите има един куп защити. (24часа)