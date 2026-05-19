Треньорът на "Локо": Готови сме и за дузпи срещу ЦСКА във финала

Старши треньорът на "Локомотив" (Пловдив) Душан Косич заяви, че за всеки свързан с футбола е привилегия да играе пред пълен стадион и добави, че неговите играчи ще направят всичко по силите да спечелят купата на България в утрешния финал срещу ЦСКА.

Наставникът говори на пресконференцията преди сблъсъка за трофея, който е утре от 19 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и манталитет на победител", каза Душан Косич.

"Със сигурност искаме да бъдем успешни. Фокусът ни е единствено върху нашето представяне. Не искам да коментирам проблемите в отбора на ЦСКА. За всеки е привилегия да играе пред пълен стадион. Ще бъде трудно за нас, треньорите, защото играчите няма да чуват добре указанията заради шума от трибуните, но затова работим, да участваме в такива мачове. Най-важно е да да има мир по трибуните, без ексцесии и атмосферата да бъде на ниво", каза още Косич.

"При нас няма чудеса, няма точна рецепта за успех, освен здрава работа и дисциплина", добави наставникът на "Локомотив".

Той добави, че отборът му е готов да всички варианти в утрешния финал, включително изпълнение на дузпи.

"Няма треньор, който да иска да се стига до дузпи в такъв двубой. Ако трябва да се стигна до дузпи или продължения, сме готови. Дузпите не са само въпрос на късмет.

Имаме двама футболисти в лицето на Димитър Илиев и Парвизджон Умарбаев, които вече са печелили този трофей и това е плюс за младите играчи, защото двамата ще споделят своя опит."

Косич потвърди, че преотстъпеният от ЦСКА халф Георги Чорбайджийски няма да има право да играе в утрешния мач заради клауза в договора между двата клуба.

"Ситуацията с Георги Чорбаджийски е трудна. Утре няма да може да вземе участие в двубоя. Пуснахме го два дни почивка и го очакваме за следващия мач. Той е важна част от нашия отбор", заяви Душан Косич.