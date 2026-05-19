БФС с огромна санкция към "Берое"

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа "Берое" с 8589,70 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в българското първенство по футбол. Причина за това са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в мача срещу "Септември", чиято кулминация бе удар по съдията с хвърлен предмет от публиката и последвало нахлуване на пистата от страна.

"Берое" все още не е сигурен кога и в коя дивизия ще бъде това домакинство, тъй като на 8 май БФС не издаде лиценз на клуба за следващия сезон. От Стара Загора обжалваха, а окончателното решение ще бъде взето утре.