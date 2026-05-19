81,7% “Левски” ще изиграе поне 8 мача в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Левски” ще изиграе поне 8 мача в Европа.

Това сочи проучване на Football Meets Data. Според него “сините” 81,7% ще преминат първия кръг на Шампионската лига.

По този показател “Левски” изпреварва дори водача при поставените отбори - “Шамрок” (Ирл). “Сините” са с третия най-голям шанс да преминат през първия етап на състезанието. Единствено на румънския шампион “Университатя” (Крайова) и унгарския първенец “Дьор” се дава по-голяма възможност това да се случи.

Българският шампион не е поставен на старта на турнира и ще срещне със сигурност тим, който има по-голям коефициент. Съперниците обаче са напълно преодолими за “сините” с едно-две изключения.

Жребият за първия кръг на турнира на богатите е на 16 юни. Първите мачове от този етап са на 7-8 юли. Реваншите са седмица по-късно.

Ако прогнозите на статистическата платформа се сбъднат, това означава, че при играчите на Хулио Веласкес имат гарантиран плейоф в Лигата на конференциите. И то при най-лошия сценарий. Добър пък значи, че ще играят в същинска фаза на някои от състезанията.

При отпадане в кръг II на Шампионската лига, “сините” отиват в третия кръг на Лига Европа. Нов провал във втория по сила турнир на УЕФА праща шампиона на България на последното стъпало в най-новото отроче на европейската централа - Лигата на конференциите.

