“Монтана” и “Лудогорец” ще се облажат от ФИФА

Изпадналият от елита “Монтана” и детронираният шампион “Лудогорец” ще облажат от ФИФА. Причината - играчи на тези два родни клуба бяха повикани на историческото световно първенство с 48 тима в САЩ, Мексико и Канада. Световната централа от години дава финансова компенсация на клубовете, чиито играчи ще бъдат на мондиала.

От изпадналия “Монтана” да играе за родината си Кабо Верде на планетарния форум е повикан вратарят Марсио да Роса. За последния в елита ни стражът има 18 мача през сезона - тоест в половината не е на терена.

Селекционерът на африканците ще разчита на още един представител от т.нар. роден елит. Става дума за полузащитника на “Лудогорец” Дерой Дуарте. Полузащитникът е един от основните в халфовата линия за разградчани през този сезон. А се представи и отлично през кампанията в Лига Европа.

Клубовете ще получават над 9000 евро на ден за всеки повикан играч. Тази сума ще се изплаща за целия период, в който футболистът е ангажиран с националния си отбор – от началото на подготовката до края на участието му в турнира. За африканците от елита ни това най-вероятно ще бъде след груповата фаза, защото едва ли Кабо Верде ще може да излезе от потока си, където ще мери сили с европейския шампион Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

Важно уточнение е, че всички клубове, които ще получат т.нар. финансова компенсация заради световното, трябва да се регистрират в специален регистър на ФИФА.

Иначе за първи път в историята световната футболна централа ще изплаща средства и на тимовете, които са допринесли с играчи по време на квалификационната фаза за мондиала - тоест близо 2 години насам във времето. Очаква се общо да бъдат разпределени рекордните 355 милиона. За сравнение, на световното първенство в Катар през 2022 г. в компенсационната програма участваха над 400 отбора, като се очаква тази цифра да нарасне значително с увеличения брой участници и мачове.