Пеп сам си избрал заместника в "Сити"

След 10 години, в които спечели всичко възможно с “Манчестър Сити”, гениалният Пеп Гуардиола напуска тима.

Испанският мениджър ще изведе “гражданите” за последен път в неделя, при домакинството на отбора на “Астън Вила” от последния кръг на Висшата лига.

Заместник на Пеп ще е един от неговите ученици - Енцо Мареска. Бившият мениджър на “Челси” е посечен именно от Гуардиола за човека, който трябва да го смени.

Италианецът ще сключи договор за 3 години, като се очаква той да бъде оповестен в края на този месец.

46-годишният специалист работи дълго време в екипа на Гуардиола в клуба, като бе част от тима, спечелил требъл през сезон 2022-2023 г.

След това бе начело на “Лестър” в Чемпиъншип, като в единствения си сезон изведе тима до промоция във Висшата лига. Това му спечели мениджърската позиция в “Челси”. Със “сините” от Лондон Марезка спечели Лигата на Конференциите и световното клубно първенство.

В понеделник клубът ще организира парад, с който да отпразнува трофеите от купата на Англия и на лигата. А освен това феновете ще могат да се сбогуват с 55-годишния спец Гуардиола. За престоя си в Манчестър той спечели 20 отличия, като най-значима, разбира се, е Шампионската лига

