Карлос Алкарас ще пропусне и "Уимбълдън"

Карлос Алкарас Снимка: Ройтерс

Двукратният шампион на "Уимбълдън" Карлос Алкарас няма да играе в тазгодишното издание на турнира. Това съобщи самият той с публикация в социалните мрежи.

Испанецът, който игра финал на най-големия турнир на трева в света в последните три години, продължава да се възстановява от контузия в дясната китка.

Алкарас ще пропусне и започващия през следващата седмица турнир "Ролан Гарос", на който трябваше да защитава трофея си от миналия сезон.

За последно той игра на турнира в Барселона, където записа една победа, преди да се откаже заради контузия. Заради проблема си той пропусна турнирите "Мастърс" в Мадрид и Рим.

