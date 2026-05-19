Рекорд в “Джирото”, португалец остана №1

Няма нов лидер в генералното класиране в колоездачната обиколка на Италия и след очакваното с голям интерес бягане по часовник.

За радост на домакините, победител в етапа стана специалистът в дисциплината Филипо Гана. Звездата на Netcompany Ineos измина 42 км между Виареджо и Маса за 45,53 мин и постигна средна скорост от 54,921 км в час. Това е нов рекорд за “часовник”, който е с дължина над 40 км в трите големи обиколки. Предишният №1 бе Дейвид Милър (Вбр) с 45,53 км/ч от 2003 г.

Втори в етапа на 1:54 мин от Гана остана неговият нидерландски съотборник Тимен Аренсман. Поне още един ден с розовата фланелка на лидер ще бъде Афонсо Еулалио от Bahrain-Victorius, въпреки че остана 41-и. Големият фаворит Йонас Вингегор (Дан) от Visma даде едва 13-о време (на 3 минути от Гана) и съкрати до 27 секунди изоставането си от португалеца.

В етапа утре участниците в обиколката на Италия ще трябва да карат 195 км от Поркари до Киавари.

