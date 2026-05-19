ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арсенал" стана шампион на дивана! Чакането свърши...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22882052 www.24chasa.bg

Щангистите ни под въпрос за световното

2044
Асен Златев

Драмите в българските щанги продължават. Има опасност наши състезатели да не участват на световното в Нинбо (Кит) през октомври.

За това предупредиха избраният, но все още невстъпил в длъжност президент на БФВТ Асен Златев и генералният секретар Марин Милашки. Необходимо е да се отпуши дейността на федерацията, която продължава да се управлява от Стефан Ботев. Той остава на президентския пост заради жалбите от треньора Пламен Братойчев по повод провеждането на общото събрание през декември.

Отчетът за миналата година продължава да не е разписан и не можем да вземем средства за 2026 година от Министерството на младежта и спорта. Надявахме се, че ще имаме разрешение по въпроса с жалбата веднага след европейското, но до този момент такова няма. С всеки изминал ден ще става все по-трудно, тъй като нямаме условия за цялостна подготовка. Отборът ни има голям потенциал за медали от световното и то не трябва да се пропуска, защото е първа квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., заяви Златев.

Ботев се крие от представители на ММС, за да не се направи ревизия на федерацията. В момента не се покриват и старите задължения, натрупани основно по време на управлението на Ариф Маджид. Сумата, която постоянно расте заради лихвите, вече е около половин милион евро, коментира Милашки.

Асен Златев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)