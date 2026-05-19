Щангистите ни под въпрос за световното

Драмите в българските щанги продължават. Има опасност наши състезатели да не участват на световното в Нинбо (Кит) през октомври.

За това предупредиха избраният, но все още невстъпил в длъжност президент на БФВТ Асен Златев и генералният секретар Марин Милашки. Необходимо е да се отпуши дейността на федерацията, която продължава да се управлява от Стефан Ботев. Той остава на президентския пост заради жалбите от треньора Пламен Братойчев по повод провеждането на общото събрание през декември.

Отчетът за миналата година продължава да не е разписан и не можем да вземем средства за 2026 година от Министерството на младежта и спорта. Надявахме се, че ще имаме разрешение по въпроса с жалбата веднага след европейското, но до този момент такова няма. С всеки изминал ден ще става все по-трудно, тъй като нямаме условия за цялостна подготовка. Отборът ни има голям потенциал за медали от световното и то не трябва да се пропуска, защото е първа квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., заяви Златев.

Ботев се крие от представители на ММС, за да не се направи ревизия на федерацията. В момента не се покриват и старите задължения, натрупани основно по време на управлението на Ариф Маджид. Сумата, която постоянно расте заради лихвите, вече е около половин милион евро, коментира Милашки.

