Федерацията по бокс застана зад инициативата „С ръкавици срещу наркотиците и агресията"

Българската федерация по бокс за поредна година застана зад инициативата „С ръкавици срещу насилието и агресията", организирана съвместно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията". Традиционният турнир, който се проведе за 14-и път в двора на Софийския затвор, отново събра участници от местата за лишаване от свобода в страната и показа значението на спорта като средство за изграждане на дисциплина, воля и мотивация за промяна.

В тазгодишното издание на професионалния ринг се изправиха 34 участници от затворите и общежитията към тях в София, Варна, Бургас, Ловеч, Пазарджик, Стара Загора и Белене. За първи път участие взе и представител на най-новия затвор в страната – този в Самораново.

Събитието бе уважено от ръководството на ГДИН, началници на затвори и официални гости. Наградите на победителите връчиха главният директор на ГДИН главен комисар Ивайло Йорданов, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински и представители на институциите.

В крайното отборно класиране първото място спечели отборът на Софийския затвор, следван от тимовете на Стара Загора и Белене, а индивидуалните отличия заслужено бяха присъдени на състезатели от Бургас и София.

По време на откриването на турнира президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински връчи почетни плакети в знак на благодарност и признание за активната подкрепа към развитието на спорта и съвместната работа по социалната адаптация на лишените от свобода на Министерството на правосъдието и г-н Николай Найденов/министър на правосъдието/, на главен комисар Ивайло Йорданов – главен директор на ГДИН и служителите на ГДИН, както и на домакините в лицето на старши комисар Светослав Пенов – началник на затвора в гр. София и служителите на затвора в гр. София.

Българската федерация по бокс остава ангажирана с каузи, които чрез спорта дават възможност за личностно развитие, изграждане на характер и положителна промяна. Турнирът „С ръкавици срещу наркотиците и агресията" продължава да бъде пример за успешното партньорство между институциите и спорта в полза на обществото.