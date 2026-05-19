Шпионаж смени финалиста в най-скъпия мач

Кардинално решение бе взето в английския футбол.

Шпионаж стана причината "Саутхемптън" по служебен път да бъде изваден от финала, който трябва да определи последния отбор от Чемпиъншип (II ниво), изкачващ се във Висшата лига.

"Светците" трябваше да играят в най-скъпия мач във футбола (носи близо 200 млн. лири под различни форми) срещу "Хъл" в събота на "Уембли".

"Саутхемптън" се класира за него след 2 ремита и дузпи срещу "Мидълзбро", но след това от клуба признаха, че са шпионирали съперника.

Така сега "Боро" ще спори с "Хъл" за място във Висшата лига.