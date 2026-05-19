"Арсенал" стана шампион на дивана! Чакането свърши след 22 г.

Фен на "Арсенал" носи на мача в Борнемут шишета за сълзи на феновете на "Манчестър Сити", които в края му се оказаха нужни. Снимка: Ройтерс

След 22 г. чакане "Арсенал" стигна до така жадуваната титла в английската Висша лига.

Това се превърна във факт след равенство 1:1 на преследвача "Манчестър Сити" при гостуването на "Борнемут" в предпоследния 37-и кръг.

Така "топчиите" станаха шампиони на дивана, както гласи клишето за ситуация, при която си гарантираш първото място, гледайки по телевизията мач, който ти носи трофея.

На върха в класирането "Арсенал" е с 82 точки, а "Сити" има 4 по-малко при един оставащ мач.

Ели Крупи откри тази вечер резултата в 39-ата мин за "Борнемут", който няма загуба във Висшата лига от януари. Ерлин Браут Холанд изравни в 5-ата мин на продължението, но време за още едно попадение нямаше.

Днес масово на Острова бе съобщено, че сезонът е последен за Пеп Гуардиола начело на "гражданите", а техен мениджър става Енцо Мареска. Италианецът води в Англия "Челси" и "Лестър".

