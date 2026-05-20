В “Локо” (Пд) 2 месеца без заплати, но има обещани бонуси за спечелване на купата

Душан Косич Снимка: Startphoto.bg

Че заплащането в “Локо” (Пд) не е редовно, е ясно отдавна.

Това обаче не попречи на водените от Душан Косич “железничари” да са финалисти в турнира за купата на България, който спечелиха през 2019-а и 2020-а, а също така все още да имат шанс да завършат на 5-ата позиция в т.нар. футболен елит.

В случай на загуба от ЦСКА в решителния двубой за втория по важност трофей у нас тази вечер на Националния стадион “Васил Левски” евентуално 5-о място ще прати повдивчани на бараж за участие в квалификациите за Лигата на конференциите срещу четвъртия в крайното подреждане.

В последния кръг от плейофната фаза на Първа лига за “Локо” предстои четвъртото за сезона издание на пловдивското дерби срещу “Ботев”. То ще е на 25 май.

“24 часа” научи, че в навечерието на финала за купата забавянето на заплатите при “бяло-черните” е 2 месеца - съответно за март и април. Това означава, че за последно локомотивци са получили февруарските си възнаграждения.

Барабар с обещанието за скорошно наваксване собственикът на клуба Христо Крушарски е обявил апетитен бонус при спечелване на купата.

"При нас няма чудеса, няма точна рецепта за успех освен здрава работа и дисциплина", обяви на пресконференция преди финала треньорът на "Локо" (Пд) Душан Косич.

