Националът на България Лукас Петков в идеалния отбор за сезона на Втора бундеслига

Направилият най-силния сезон в кариерата си български национал Лукас Петков получи заслужено признание за това.

Дясното крило на завършилия със сребърните медали “Елверсберг” попадна в отбора на кампанията във Втора бундеслига на авторитетното издание “Кикер”.

С 13 гола и 8 асистенции (11 от попаденията дойдоха през втората част от сезона) Петков даде своя принос тимът от едноименното градче за първи път в историята си да влезе в Бундеслигата. 59-ият различен отбор в елита на Германия идва от най-малкото населено място. Елверсберг има население от около 13 000 жители.

В идеалната 11-орка на Втора бундеслига за сезон 2025/2026 влизат още Лукас Кариус (“Шалке 04”, вратар); защитници - Лорин Курда (“Падерборн”), Борис Томиак (“Хановер”), Хасан Куручай (“Шалке 04”), Беркай Йълмаз (“Нюрнберг”); халфове и нападатели - Софиан ел Фаузи (“Шалке 04”), Бамбасе Конте (“Елверсберг”), Марвин Ваницек (“Карлсруе”), Матеуш Жуковски (“Магдебруг”) и Ноел Футкеу (“Гройтер Фюрт”).