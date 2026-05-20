Стилиян Петров вика за "Вила" в Истанбул

Зверски мерки за сигурност ще има около финала на Лига Европа тази вечер в Истанбул. Втория по значимост континентален клубен трофей ще си оспорват английският “Астън Вила”, сочен за фаворит, и германският “Фрайбург”. За "Вила" на място ще вика легендата на бирмингамци Стилиян Петров.

От една страна, при сблъсък на родината на футбола и немски тим искрите между феновете са неминуеми. От друга пък, турските запалянковци хич недолюбват английските привърженици независимо на кой отбор.

Затова турските власти затягат страхотно контрола в мегаполиса преди, около и след двубоя тази вечер от 22 часа на стадиона на “Бешикташ” “Тюпраш”.

Специалистът по печеленето на трофеи в Лига Европа Унай Емери, който е начело на “Астън Вила”, има шанс да постигне това с трети отбор. Испанският специалист има 3 със “Севиля” (поредни 2014 - 2016 г.) и един с “Виляреал”.

За “Фрайбург” това пък ще е първи европейски финал. Освен върхов за клуба момент вдигането на трофея в Лига Европа би донесло на германците и огромен бонус - влизане в директната фаза на Шампионската лига.

