Стоичков надъха ЦСКА за първи трофей от 5 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков надъха "червените" за предстоящия този вечер финал за купата на България срещу "Локомотив" (Пловдив).

"Армейци, на 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА София!

Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава.

Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.

Бъдете гласът, който не спира.

Бъдете силата, която се усеща.

Бъдете 12-ият играч.

Защото има мачове... и има финали, които остават завинаги.

Само ЦСКА!", гласи пост на Стоичков във фейсбук.

Купата би бил първи трофей за ЦСКА от 5 г. През 2021-а Любо Пенев изведе тима отново до това отличие.