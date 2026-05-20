Нови 3 големи имена за благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Още три големи имена от българския футбол потвърдиха участието си в благотворителния "Мач на Надеждата", организиран от фондацията на Стилиян Петров. Събитието ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас.

Към благородната кауза се присъединяват:

Росен Кирилов – трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител с 51 мача за страната ни, включително на Мондиал '98 и Евро 2004. След успешна кариера в чужбина, днес той работи като треньор.

Валентин Илиев – емблематичен капитан на ЦСКА, с две титли и Купа на страната. Автор на историческия победен гол срещу Ливърпул на „Анфилд" през 2005 г. Има 23 мача за националния отбор и богат международен опит.

Пламен Крумов – дългогодишен нападател и капитан на Черноморец (Бургас), оставил следа в клубове като Марица (Пловдив), Ботев (Пловдив), Нафтекс и Спартак (Варна). След края на кариерата си основава успешната футболна академия "Сините камъни" в Сливен.

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният „Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Информация за билетите:

Онлайн: В сайта на Eventim.bg;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

В град Бургас: Физически каси на „Часовника" и на касата на Операта;