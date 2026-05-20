"Черноморец" заяви стадиона в Несебър за новия сезон

Велизар Маджаров

"Черноморец" пак е заявил стадиона в Несебър за домакинските си мачове през сезон 2026/2027 във Втора лига. Желанието на бургазлии да играят на спортния комплекс "Иван Притъргов" в Долно Езерово се отлага за догодина, въпреки, че в понеделник пристигнаха новите гръцки чимове за терена, който вече е с модерна дренажна и поливна система. На този етап отпада и варианта за стадион "Лазур".

"Ще продължа да работя и в тази посока. Хората искат да играем в Бургас", призна пред "24 часа" силният човек в "Черноморец" д-р Спасимир Иванов.

Титулярният вратар на "акулите" Димитър Тодоров е обявил, че спира с футбола. Договорът на централния защитник Мариан Димитров изтича и няма да бъде подновен.

