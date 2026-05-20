Христо Янев извади празнувалия титлата на "Левски" Исак Соле от групата за финала за купата

Треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата за днешния финал в турнира за купата на България срещу "Локо" (Пд) от 19,00 ч. на Националния стадион „Васил Левски".

Извън нея остана полузащитникът Исак Соле, който преди дни бе заснет да празнува в заведение с футболисти на "Левски" "синята" шампионка титла и явно понася санкция за това.

Джеймс Ето'о се завръща след наказание.

Така при "червените" няма кадрови проблеми.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Анжело Мартино, Лумбард Делова, Адриан Лапеня, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой.