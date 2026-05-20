Капитанът на "Левски" се пенсионира, става спортен директор на "Герена"

Изпълнителният директор Даниел Боримиров, новият спортен шеф Георги Костадинов и президентът Наско Сираков Снимка: "Левски"

Извелият "Левски" с капитанската лента до шампионската титла Георги Костадинов се пенсионира като футболист и става директор на "Герена". 35-годишният халф ще приключи кариерата си на 25 май при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица.

„Левски" информира своите привърженици и представителите на медиите, че от края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор в клуба.

Костадинов е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на „Левски".

Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на „Левски", да имат водеща роля в развитието на клуба.

В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948.

Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля.

