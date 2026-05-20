Наталия Балабанова и нейното малиноа станаха световни шампиони (Снимки)

Наталия Балабанова и нейното малиноа Parendo Vinces Glinda Crook са станали световни шампиони на FMBB World Championship 2026 в дисциплината IGP. Това съобщи Пепа Петрова във фейсбук.
"Нов феноменален български пробив. Ето това българско куче - от великата порода малиноа - покори света! To се състезава в един от най-тежките кучешки спортове", пише тя.
"А за хората, които не знаят какво е IGP- това не е конкурс за „сладко куче", фризирано по последна мода.
Това е елитен спорт за работни кучета, в който се оценяват:
- послушание
- защита
- проследяване по следа
- концентрация
- контрол
- работа под огромно напрежение
Казано просто- това е Формула 1 в света на работните кучета. И именно български тандем застана на върха:
1. място - България- Наталия Балабанова и Глинда
2. място - Германия
3. място - Чехия
Не е случайно, че белгийската овчарка малиноа беше любимата порода на Ален Делон. Той я наричаше съвършената комбинация от интелигентност, дисциплина и вярност", обяснява Петрова.
"Днес едно българско малиноа накара света да говори за България с уважение. Напоследък не само българите, но и кучетата ни са световни!", пише още тя.