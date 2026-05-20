ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна ще подсили отбраната си на север срещу въз...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22885913 www.24chasa.bg

Наталия Балабанова и нейното малиноа станаха световни шампиони (Снимки)

1560
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova

Наталия Балабанова и нейното малиноа Parendo Vinces Glinda Crook са станали световни шампиони на FMBB World Championship 2026 в дисциплината IGP. Това съобщи Пепа Петрова във фейсбук. 

"Нов феноменален български пробив. Ето това българско куче - от великата порода малиноа - покори света! To се състезава в един от най-тежките кучешки спортове", пише тя. 

КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova

"А за хората, които не знаят какво е IGP- това не е конкурс за „сладко куче", фризирано по последна мода.

Това е елитен спорт за работни кучета, в който се оценяват:

- послушание

- защита

- проследяване по следа

- концентрация

- контрол

- работа под огромно напрежение

Казано просто- това е Формула 1 в света на работните кучета. И именно български тандем застана на върха:

1. място - България- Наталия Балабанова и Глинда

2. място - Германия

3. място - Чехия

Не е случайно, че белгийската овчарка малиноа беше любимата порода на Ален Делон. Той я наричаше съвършената комбинация от интелигентност, дисциплина и вярност", обяснява Петрова.  

КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova

"Днес едно българско малиноа накара света да говори за България с уважение. Напоследък не само българите, но и кучетата ни са световни!", пише още тя. 

КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova
КАДЪР: Фейсбук/Peppa Petrova

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)