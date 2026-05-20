Едното от двете основни оръжия на ЦСКА бързо-бързо гръмна срещу Локо (Пд) във финала за купата - 1:0

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА излезе и с двете си основни оръжия в атака в опит да спечели купата на България по футбол. Леандро Годой и Йоанис Питас са рамо до рамо като титуляри за "червените" във финала срещу "Локомотив" (Пловдив). Мачът на Националния стадион "Васел Левски" започна в 19 часа.

Само четвърт час след началото на мача единият "Ел Пистолеро" на "червените" прониза вратата на пловдивчани.

Дежурният асистент на ЦСКА през този сезон Джеймс Ето'о центрира перфектно от пряк свободен удар и Леандро Годой по прякор Кошмара се извиси над защтниците на"черно-белите" и откри резултата с глава.

Христо Янев реши да остави Лео Перейра на пейката, а вместо него кипърският голаджия Питас да е титуляр и да тормози защитата на "смърфовете" заедно с Кошмара Годой.

Душан Косич ще има коренно различен "Локомотив" спрямо тежкото 0:4 от "Арда" в първенството преди дни - треньорът на "черно-белите" разчита на завръщащите се след наказания Каталин Иту, Андрей Киндриш, Ивайло Иванов, Тодор Павлов и Мартин Атанасов.

Вижте стартовите състави:

"ЛОКОМОТИВ" (ПЛОВДИВ): 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 13. Лукас Риян, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 77. Йоел Цварц

Старши-треньор: Душан Косич

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 10. Макс Ебонг, 11. Мохамед Брахими, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето'о, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Старши-треньор: Христо Янев

Главен съдия: Мариян Гребенчарски