Почина великата треньорка Златка Бончева

В сряда на 89 години е починала великата треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева, съобщиха от федерацията.

Тя е първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб "Левски". Първите стъпки при нея са направили Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и др.

"Златка Бончева открива не само вълшебния свят на художествената гимнастика на своите възпитанички, но тя ги възпитава и насочва към развитие различните им таланти.

Всички нейни момичета говорят с невероятен респект за нея и с огромна любов.

Златка Бончева оставя огромен отпечатък в живота на големите ни шампионки. Освен, че е разкривала тайните на любимия им спорт, тя е изисквала от тях да израстват добри и състрадателни хора, силни личности, които да ценят истината, добротата и любовта", се казва в съобщението на БФХГ.

Ето какво написа Илияна Раева във фейсбук по повод кончината на първата си треньорка:

"Днес почина Златка Бончева...Тя е толкова специална в моя живот... Първата ми треньорка... Вселена... Вълшебната ми приказка... Колко много остави в мен... Светла и уникална Личност. Доброта, любов, истина и мъдрост. Благодаря и с всяка моя клетка!

Обичам я с всяка моя клетка! Дълбок поклон пред нея! Дълбок поклон за Срещата ни!

В Светлина, мир и блаженство да лети прекрасната и Душа! Бог да я прости!

Опелото ще се отслужи на 22 май петък от 11ч. в храм "Св.Георги", на бул."Патриарх Евтимий".