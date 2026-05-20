Халф на “Барса” аут за световното

Халфът на “Барселона” Фермин Лопес ще пропусне световното първенство заради операция.

В неделя 23-годишният испанец счупи метатарзалната кост на десния си крак по време на победата с 3:1 над “Бетис” в 37-ия кръг на Примера дивисион.

“Операцията премина много добре и вече мисля за завръщането си по-силен физически и психически. Животът и футболът могат да бъдат жестоки, когато най-малко очакваш или заслужаваш, но трябва да приемеш, че всичко това е част от пътуването.

Това е много труден момент за мен и поредно предизвикателство в кариерата ми, което ще преодолея. Де се съмнявайте в това. Сега моята задача е да подкрепям националния тим и съотборниците си от вкъщи. Благодаря на всички от сърце за подкрепата и загрижеността им”, написа футболистът в социалните мрежи.

Преди 2 г. с Лопес Испания спечели европейското и олимпийските игри.

