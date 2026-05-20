Георги Чиликов и "Дунав" се разделят по желание на треньора

Шампионът във Втора лига „Дунав" (Русе) официално обяви, че старши треньорът Георги Чиликов напуска поста си след края на сезон 2025/2026.

Раздялата е по лично решение на специалиста, който е избрал да потърси ново предизвикателство в кариерата си.

Чиликов пое „драконите" на 11 септември 2024 г., когато отборът се намираше на незавидното 11-о място. Силните му постижения начело на русенци включват 33 победи, 20 равенства и едва 10 загуби в 63 срещи. Също така забележителна серия от над 50 поредни мача без поражение във Втора лига.

Титлата и промоцията в елита бяха спечелени с ограничена група от футболисти, повечето заварени при пристигането му.

От ръководството на „Дунав" изказаха официална благодарност към треньора за постигнатите резултати.

В момента клубът работи интензивно по селекцията за завръщането си в Първа лига, като името на новия наставник ще бъде обявено съвсем скоро.