Три световни титли за Ера Балет Виктори от престижния World Dance Masters – Dance Star

Този уикенд възпитаниците на Ера Балет Виктори се завърнаха от едно от най-престижните международни танцови събития – World Dance Masters – Dance Star, оставяйки след себе си впечатляваща следа и повод за огромна гордост.

В надпреварата участваха танцьори от повече от 20 държави и 4 континента, а конкуренцията бе изключително силна. Сред хиляди участници младите таланти от Пловдив доказаха, че трудът, постоянството и любовта към танца винаги намират своя заслужен успех.

Седем представителки на школата взеха участие в конкурса, представяйки общо 11 хореографии. Резултатът е повече от впечатляващ – три световни титли и участие на българска солистка в престижната Джуниър Гала Вечер, където бяха избрани едва 20 хореографии сред над 10 000 участници.

Две световни титли завоюва солистката Ирина Кременарова във възрастова група „деца" – в стиловете лирикъл и акро. Именно нейното нежно и емоционално соло „Ma chérie" ѝ донесе и място в специалната Джуниър Гала Вечер – признание, което се присъжда само на най-впечатляващите изпълнения в конкурса.

Третата световна титла бе спечелена от груповата хореография в стил лирикъл „People help the people", която трогна жури и публика със своята емоция, синхрон и послание.

Треньорите Виктория Илиева-Сиснерос и Искра Илиева не скриха вълнението и гордостта си от представянето на децата и достойното представяне на България на световната сцена. По думите им тези успехи са сбъдната мечта и резултат от безброй часове труд, дисциплина и отдаденост.