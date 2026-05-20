"Локомотив" (Пловдив) отстрани шампиона и ще играе за титлата

"Локомотив" (Пловдив) се наложи над "Рилски спортист" с 92:87 (24:21, 26:16, 17:28, 25:22) като гост в Самоков в решителния пети двубой от полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига за мъже.

Така новакът обърна серията от 0-2 до 3-2 победи и детронира шампионите. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на "Балкан" (Ботевград), а "Рилски спортист" ще играе срещу носителя на купата на България Черно море Тича от Варна в спор за третото място.