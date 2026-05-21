ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Астън Вила" скалпира "Фрайбург" 3:0 пред Стилиян ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22889345 www.24chasa.bg

"Астън Вила" скалпира "Фрайбург" 3:0 пред Стилиян Петров, Унай Емери с 5-и трофей от Лига Европа

312
Снимка: Ройтерс

На стадиона на "Бешикташ" в Истанбул пред легендата на българския футбол и "Астън Вила" Стилиян Петров английският тим спечели категорично трофея от Лига Европа след 3:0 над германския "Фрайбург".

Бирмингамци имаха превъзходство и скалпираха противника си в края на първата част след попадения на Юри Тилеманс (41) и Емилиано Буендиа (45+3), като и двете бяха шедьоври. В 58-ата мин Морган Роджърс нокаутира иначе много симпатичния заради достигането до финала с много по-скромни финанси "Фрайбург".

54-годишният баск Унай Емери прибра общо 5-и трофей от втория по сила европейски клубен турнир (3 със "Севиля", 1 с "Виляреал") и защити прозвището си на властелин на надпреварата.

"Вила" печели купа за първи път от 1996, когато стигна до тази на лигата в Англия и 44 г. след триумфа си в КЕШ. Тогава отново бе победен германския отбор - "Байерн".

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)