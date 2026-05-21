"Астън Вила" скалпира "Фрайбург" 3:0 пред Стилиян Петров, Унай Емери с 5-и трофей от Лига Европа

На стадиона на "Бешикташ" в Истанбул пред легендата на българския футбол и "Астън Вила" Стилиян Петров английският тим спечели категорично трофея от Лига Европа след 3:0 над германския "Фрайбург".

Бирмингамци имаха превъзходство и скалпираха противника си в края на първата част след попадения на Юри Тилеманс (41) и Емилиано Буендиа (45+3), като и двете бяха шедьоври. В 58-ата мин Морган Роджърс нокаутира иначе много симпатичния заради достигането до финала с много по-скромни финанси "Фрайбург".

54-годишният баск Унай Емери прибра общо 5-и трофей от втория по сила европейски клубен турнир (3 със "Севиля", 1 с "Виляреал") и защити прозвището си на властелин на надпреварата.

"Вила" печели купа за първи път от 1996, когато стигна до тази на лигата в Англия и 44 г. след триумфа си в КЕШ. Тогава отново бе победен германския отбор - "Байерн".