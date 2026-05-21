Световните вицешампиони на България започнаха 2026-а с 3:1 над Украйна и нов аутфит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световните вицешампиони на България във волейбола стартираха 2026-а с победа 3:1 (25:21, 27:29, 25:23, 25:22) над Украйна в мач от силния международен турнир "Силезия къп" в Полша. Срещата се изигра в Сосновец, нашите бяха в новаторски аутфит с фланелки без ръкави. С такива играят Италия и Бразилия.

За първия мач от турнира Джанлоренцо Бленджини избра следния титулярен състав: Стоил Палев, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Преслав Петков, Жасмин Величков, Димитър Димитров и либеро Дамян Колев.

Националният ни тим замина за турнира без трима от основните си състезатели - капитана Алекс Грозданов, Александър Николов и Симеон Николов.

Тимът ни поведе след 25:21 в първия гейм, в който имаше игрово преимущество, а частта бе затворена след атака на Жасмин Величков.

Във втората част Украйна започна по-добре и успя да реализира няколко брейк точки, което доведе до ранен аванс от 7:3. Националите ни съумяха да наваксат част от изоставането си, а геймът бе решен след екстра точки . Украинците показаха по-добра игра в ключовите разигравания и изравниха след 29:27.

В следващите две части силната отборна игра и великолепните изяви в нападение на новото лице в тима Денислав Бърдаров наклониха везните в полза на България. Бърдаров е абсолютен дебютант в първия отбор.

Диагоналът Венислав Антов също имаше ключова роля в края на четвъртия гейм, записвайки две директни точки от сервис, а мачът приключи след атака на Бърдаров. Следващият мач на „лъвовете" е на 22 май от 18 ч срещу Сърбия в „Сподек Арена" в Катовице.

В откриващия мач на турнира, „плавите" надиграха домакините от Полша с 3:2. Така България заема първото място с 3 т., следвана от Сърбия с 2, Полша с 1, а Украйна е без спечелена точка.