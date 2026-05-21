Първи нов шеф в “Левски” през ерата “Бостанджиев”

На 24 април “Левски” се сдоби с нов собственик в лицето на милиардера Атанас Бостанджиев. На 2 май “сините” спечелиха първа титла от 2009 г. 18 дни по-късно дойде и първата сериозна управленска промяна на “Герена” в ерата “Бостанджиев”.

Вчера от “Левски” обявиха, че извелият с капитанската лента столичния гранд до златните медали Георги Костадинов в понеделник, 25 май, в Бистрица, срещу ЦСКА 1948 ще изиграе последния мач в кариерата си на футболист. След това 35-годишният халф, за когото това е втори период при “сините”, ще влезе в ролята на спортен директор.

Със сигурност този ход е планиран отдавна и няма как да не е получил одобрението на Бостанджиев.

“Левски” информира своите привърженици, че от края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор в клуба.

Костадинов е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на “Левски”.

Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на “Левски”, да имат водеща роля в развитието на клуба.

В качеството си на спортен директор Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля”, анонсираха промяната “сините”.

Длъжността спортен директор на “Левски” бе свободна в последните 3 г. След напускането на Станимир Стоилов, който бе не само треньор, а и главен мениджър (спортен директор), през пролетта на 2023 г. функциите по спортно-техническата власт и селекцията се поделяха основно между мажоритарния собственик Наско Сираков, изпълнителния директор Даниел Боримиров и старши треньорите Николай Костов, Станислав Генчев и Хулио Веласкес.

Всъщност съвсем за кратко до края на сезона преди 3 г. спортен директор на “сините” бе настоящият шеф на школата Елин Топузаков.

Преди Мъри поста заемаше Ивайло Петков (2019 - 2020). Това бе по времето на треньора Петър Хубчев и управлението на Васил Божков. Напусна след сериозната финансова криза в клуба.

Асен Букарев бе на позицията главен мениджър и спортен директор, отговарящ за селекцията, при управлението на Спас Русев (2017 - 2018).

Сегашният изпълнителен шеф Даниел Боримиров бе за кратко спортен преди Букарев през 2017-а.

За героя от САЩ 1994 това бе втори престой на тази длъжност. Подобно на Костадинов Боримиров прекрати кариерата си през 2008-а и стана спортен директор. С треньора Емил Велев-Кокала изведоха “Левски” до титлата преди 17 г. Малко след това обаче тогавашният собственик Тодор Батков ги изгони заради тандема Георги Иванов - Ратко Достанич. Гонзо остана спортен директор до 2012-а. А после бе още веднъж (2014 - 2016), като няколко пъти бе и временен треньор.

След него дойде Станислав Ангелов-Пелето (2016 - 2017).

Между двата периода на Гонзо на поста бе Христо Йовов (2013 - 2014).

Наско Сираков бе спортен директор на “Левски” в най-успешния му период в историята от 2004 до 2008 г. При него и треньора Станимир Стоилов бяха постигнати най-големите успехи като влизане в групите на Шампионската лига (първо за България) и достигане на 1/4-финал в турнира за купата на УЕФА. Сираков се върна на поста за броени месеци през 2013 г., преди да напусне след скандалното прекратяване на пресконференцията и събличането на треньора Ивайло Петев.

