Наказаният у нас Кабаков си свири мачове в чужбина

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо еднолично наказа Георги Кабаков, като заяви на съдийската комисия, че не иска да го вижда до края на първенството. И това се случи, като топреферът така и не получава наряди.

В същото време обаче това не му пречи да свири в чужбина, което също не може да бъде без знанието на съдийската комисия на БФС.

Което си е доста странно, след като се води наказан в България. За подобни издънки родни рефери са сваляни от самолета, след като са имали наряди от евротурнирите.

Но това не важи явно за имена като Кабаков. И реално показва, че той въобще не е наказан.

Пловдивчанинът го отнесе за няколко доста странни решения като ВАР в родното първенство, които вбесиха всички.

Първо през октомври не помогна на Владимир Вълков за игра с ръка на “Славия” - “Локо” (Сф), когато бе вкаран гол след волейболна проява на Мартин Георгиев. Неопределеното време се оказа около месец. След това отново си затвори очите за дузпа на “Берое” - ЦСКА.

“Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между “Берое” и ЦСКА, а след това и призова участието му в решаващите мачове до края на сезона да бъде преразгледано”, обяви тогава Георги Иванов. От този момент изчезнаха и седмичните анализи на спорните моменти в съдийството на сайта на БФС.

На 9 май Кабаков е ръководил двубоя от първенството на Саудитска Арабия “Ал Фай” - “Кадсия”, завършил 1:2. Седмица по-късно пък е бил в Кипър на двубоя “Олимпиакос” (Никозия) - “Анортозис” (Фамагуста), който е с резултат 1:0.

Особено труден е бил двубоят в Кипър, като в него Кабаков е показал 10 жълти картона, като два от тях са били за Клифърд Абогайе от гостите, който е изгонен в 62-ата минута.

В 86-ата минута е предупреден и наставникът на гостите - световният шампион от 2006 г. Мауро Каморанези (Италия).

