Везенков оцени съперниците във финалната четворка на Евролигата

Голямата звезда на “Олимпиакос” Александър Везенков коментира съперника във финалната четворка на баскетболната Евролига. Утре в Атина най-полезният играч на редовния сезон и неговият гръцки тим срещат шампиона “Фенербахче”.

“В продължение 6-8 месеца “Фенербахче” бе най-добрият отбор, но напускането на двама ключови играчи наруши баланса и някоя друга загуба можеше да ги остави извън първата четворка. Но те играят солидно и дисциплинирано, а треньорът Шарунас Ясикевичус разчита на добра тактика и взема правилни решения”, сподели Везенков.

В другия полуфинал ще играят “Реал” (Мадрид) и “Валенсия”.

