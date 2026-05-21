Най-дългото сиртаки на Гребния канал заформиха ученици от Пловдив (Снимки, видео)

Възпитаници на елитната Хуманитарна гимназия в Пловдив показаха, че гръцките танци им се отдават повече от "Бангаранга". Те се хванаха за ръце и направиха най-дългото сиртаки на Гребната база днес. Така отбелязаха спортния празник на училището.

Десетки пловдивчани си прекъснаха сутрешните обиколки, за да гледат танца под мелодията на прочутата "Барба Яни".

"Готови ли сте? Започваме!", даде старт на танца една от учителките, а в това време преподавателят по физическо наду уредбата и по нея зазвуча гласът на Стелиос Казандзидис. В този момент всички започнаха да редят типичните стъпки. Образува се купон, макар и още в ранната част не деня. Момичета и момчета еднакво добре играеха. "Къде сте учили гръцки танци", питаха ги минувачи. В часовете по физическо, отговаряха гимназистите.

А знаете ли за какво се пее в тази песен, попита ги мъж на средна възраст. Мнозина вдигаха рамене, някои се обадиха: "За едно писмо".

"Мили мои, текстът е за един барба Яни, който остарява. Да, има и писмо", обясни им познавач на гръцката песен.

След края на сиртакито учителка ги попита какво желаят да играят. В този момент колегата й наду уредбата с "Бангаранга". Единици обаче се включиха. "Слаба работа", рече даскалицата и се отказа да танцува.

"От кое училище са учениците", питаха спортуващи пловдивчани. "От най-хубавото - Хуманитарната гимназия", отговаряха преподаватели.

Мъж на около 50 им каза, че неговата съпруга е завършила точно тази гимназия, когато носеше името "Димитър Благоев". "Много добър избор сте направили, господине, като сте си взели възпитаничка на нашата гимназия", отвърнаха преподаватели.

Човекът им обясни, че през 1985 г. с подготовката на ЕСПУ "Димитър Благоев" жена му е била приета от раз в Юридическия факултет на Софийския университет при тогавашната жестока конкуренция.