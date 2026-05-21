Теодор Салпаров с емоционално послание за благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Един от най-обичаните и емблематични български волейболисти - Теодор Салпаров, обяви, че застава зад благотворителната инициатива "Мач на Надеждата", съобщиха организаторите от Фондация "Стилиян Петров".

На 6 юни Бургас ще стане домакин на голямото спортно събитие, което си поставя за цел да обедини обществото и да събере средства за борбата с онкологичните заболявания в България. Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на стадион "Лазур" от 17:00 ч. Салпаров, известен с непримиримия си дух и десетки успехи на волейболното поле, този път ще демонстрира умения с футболната топка в името на най-важната кауза - човешкия живот.

"За мен е изключителна чест да подкрепя каузата за борбата с онкологичните заболявания, защото никой не трябва да извървява този път сам. Всеки има нужда от подкрепа. Това е тема, която засяга всеки един от нас като общество. Вярвам, че заедно можем да допринесем и да дадем на нуждаещите се надежда, вяра и лъч светлина!

Нека напълним стадиона! Бургас, бъдете готови за истински празник!" "Мач на Надеждата" обещава да се превърне в истински празник за Бургас. Организаторите и участниците отправят призив към всички граждани и гости на града да напълнят трибуните на стадион "Лазур" и да станат част от една благородна кауза, която променя съдби.