Ейса: Григор е най-точният човек за мен

Григор Димитров няма победа на корта от 5 март, но в личния му живот нещата изглеждат наред. Поне според гаджето.

Ейса Гонсалес говори за отношенията си с най-добрия български тенисист в историята в популярен подкаст.

“Двамата се разбираме чудесно и той е най-точният човек за мен. Въпреки различните зодии - той е типичен Телец, а аз съм типичен Водолей”, коментира мексиканската актриса.

Тя призна също, че според нея Григор е един от най-подредените хора, които е срещала.

“Той винаги глади всяка част от облеклото си - дори чорапите и бельото. Когато го питам какво прави, той отговаря, че обича всичко по него да е чисто. Вероятно обаче е пред инфаркт, като види моите неща, защото в куфара ми е някакъв ужас. А в неговия... Никога не съм виждала такава техника на сгъване на дрехите. Редовно правя снимки на багажите, за да ги сравнявам, и вече имам цяла папка с такива кадри”, обяснява Ейса.

Тя се канеше да пътува за Париж, за да гледа Григор в квалификациите на “Ролан Гарос”, но той отпадна още в първия кръг.