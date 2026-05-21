Елитът в хвърлянията се събира в Балчик

Част от най-добрите ни състезатели в хвърлянията ще участват в международния турнир „Дионисополис" в Балчик на 23 май (събота). Надпреварата се организира ежегодно от семейство Андрееви и СКЛА „Черно море-2005" - Балчик, с подкрепата на Община Балчик и Българската федерация по лека атлетика. Звездата на местния клуб Валентин Андреев ще бъде сред водещите имена в сектора за хвърляне на чук. Медалистът от Младежките олимпийски игри и европейски първенства при подрастващите е отказал участие на турнир в чужбина, за да зарадва балчишката публика. Цялото семейство Андрееви е ангажирано със състезанието. Сестрите на Вальо - близначките Симона и Теодора, ще се състезават в хвърлянето на чук при девойките под 18 г., а организацията на турнира е в ръцете на Десислава и Андриан Андрееви. Сред местните звезди е и Димо Андреев, който европейски вицешампион в хвърлянето на чук при юношите под 18 г. от 2024 г. Той е сред потенциалните ни участници на световното първенство в Орегон.

„Надявам се да имаме подходящо време и състезателите да могат да се реализират. Очаквам да видим покриване на нормативи за участие на двете първенства за подрастващи - в Орегон и Риети, каза Андриан Андреев. - Всяко състезание за нас е празник - като треньори и като организатори. Това е възможност да видим труда си реализиран. Пожелавам успех на участниците в събота."

Това лято в Риети, Италия, предстои европейското първенство за юноши и девойки под 18 г., а в Орегон, САЩ, ще се проведе световният шампионат за юноши и девойки под 20 г.

Програмата на турнир „Дионисополис" включва 14 дисциплини, а стартът е в 9:00 часа на 23 май на полигона за хвърляния в Балчик.