Георги Костадинов обяви новия капитан на "Левски"

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов, който приключва кариерата си след края на сезона и става спортен директор, направи обръщение към "сините" фенове.

35-годишният халф ще изиграе последния си мач при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица в понеделник.

"Много труд, болка, лишения, но накрая всичко си заслужаваше. И след 17 дълги години успяхме да се върнем там, където ни е мястото - на върха. Ще ми липсват пълните трибуни, ще ми липсва адреналинът в тунела преди мач. Благодарен съм за възможността да се откажа като капитан на шампионския "Левски". Сега е време да поема по нов път. Отговорността ще бъде още по-голяма, тъй като трябва да задържим "Левски" на най-високо стъпало. Но преди това един последен танц", гласи обръщението във във видео клип.

В него Георги Костадинов символично сваля капитанската лента от ръката си и заедно с флагчето на клуба я слага на шкафчето на защитника Кристиан Димитров в съблекалнята на тима. Така той обявява наследника си. Димитров в момента е втори капитан.