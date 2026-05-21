40-годишният Мануел Нойер се завърна в националния на Германия за световното!

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви официалния състав от 26 футболисти за световното първенство това лято в САЩ, Канада и Мексико. Голямата новина е завръщането на 40-годишния вратар Мануел Нойер. Напоследък доста немски медии го предрекоха с оглед на много силния му сезон и призивите на легенди той да пази в Северна Америка.

Стражът на „Байерн" се беше оттеглил от националния отбор след Евро 2024, но бе убеден от ръководството да се завърне за своя пети мондиал, на който ще бъде титуляр.

След отказването на Нойер титуляр за Германия трябваше да е Марк-Андре тер Стеген, но вратарят на "Барселона" мина през серии от контузии.

В квалификациите пази Оливер Бауман от "Хофенхайм". Нагелсман призна, че му за него е било удар, когато му е казал за връщането на Нойер.

В състава е 18-годишният талант на "Байерн" Ленарт Карл, който в школата тренираше при българина Петър Гайдаров.

Състав на Германия:

Вратари:

Мануел Нойер - „Байерн"

Оливер Бауман - „Хофенхайм"

Александер Нюбел - „Щутгарт"

Защитници:

Валдемар Антон - „Борусия (Дортмунд)"

Натаниъл Браун - „Айнтрахт (Франкфурт)"

Йошуа Кимих - „Байерн (Мюнхен)"

Давид Раум - „РБ Лайпциг"

Антонио Рюдигер - „Реал Мадрид)

Нико Шлотербек - „Борусия (Дортмунд)"

Йонатан Та - „Байерн"

Малик Тиау - „Милан"

Полузащитници:

Надим Амири - „Майнц 05"

Леон Горетцка - „Байерн (Мюнхен)"

Паскал Грос - „Брайтън"

Джамал Мусиала - „Байерн"

Феликс Нмеча - „Борусия" (Дортмунд)

Александър Павлович - „Байерн"

Анджело Щилер - „Щутгарт"

Флориан Вирц - „Ливърпул"

Нападатели:

Максимилиан Байер - „Борусия" (Дортмунд)

Кай Хавертц - „Арсенал"

Ленарт Карл - „Байен"

Джейми Левелинг - „Щутгарт"

Льорой Сане - „Байерн"

Дениз Ундав - „Щутгарт"

Ник Волтемаде - „Нюкасъл"