ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Еър Франс" и "Еърбъс" са виновни за самолетната к...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22892560 www.24chasa.bg

40-годишният Мануел Нойер се завърна в националния на Германия за световното!

404
Мануел Нойер

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви официалния състав от 26 футболисти за световното първенство това лято в САЩ, Канада и Мексико. Голямата новина е завръщането на 40-годишния вратар Мануел Нойер. Напоследък доста немски медии го предрекоха с оглед на много силния му сезон и призивите на легенди той да пази в Северна Америка.

Стражът на „Байерн" се беше оттеглил от националния отбор след Евро 2024, но бе убеден от ръководството да се завърне за своя пети мондиал, на който ще бъде титуляр. 

След отказването на Нойер титуляр за Германия трябваше да е Марк-Андре тер Стеген, но вратарят на "Барселона" мина през серии от контузии.

В квалификациите пази Оливер Бауман от "Хофенхайм". Нагелсман призна, че му за него е било удар, когато му е казал за връщането на Нойер.

В състава е 18-годишният талант на "Байерн" Ленарт Карл, който в школата тренираше при българина Петър Гайдаров.

Състав на Германия:

Вратари:

Мануел Нойер - „Байерн"

Оливер Бауман - „Хофенхайм"

Александер Нюбел - „Щутгарт"

Защитници:

Валдемар Антон - „Борусия (Дортмунд)"

Натаниъл Браун - „Айнтрахт (Франкфурт)"

Йошуа Кимих - „Байерн (Мюнхен)"

Давид Раум - „РБ Лайпциг"

Антонио Рюдигер - „Реал Мадрид)

Нико Шлотербек - „Борусия (Дортмунд)"

Йонатан Та - „Байерн"

Малик Тиау - „Милан"

Полузащитници:

Надим Амири - „Майнц 05"

Леон Горетцка - „Байерн (Мюнхен)"

Паскал Грос - „Брайтън"

Джамал Мусиала - „Байерн"

Феликс Нмеча - „Борусия" (Дортмунд)

Александър Павлович - „Байерн"

Анджело Щилер - „Щутгарт"

Флориан Вирц - „Ливърпул"

Нападатели:

Максимилиан Байер - „Борусия" (Дортмунд)

Кай Хавертц - „Арсенал"

Ленарт Карл - „Байен"

Джейми Левелинг - „Щутгарт"

Льорой Сане - „Байерн"

Дениз Ундав - „Щутгарт"

Ник Волтемаде - „Нюкасъл"

Мануел Нойер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)