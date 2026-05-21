5 турнира по тенис за жени от календара на международната федерация у нас тази година

Българската федерация по тенис успя да се пребори за домакинството на пет турнира за жени от веригата на международната централа (ITF) – W50. Всеки от турнирите ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват тези в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Основна цел при организирането на тези турнири е да се даде шанс на българските националки и най-добрите ни тенисистки да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста при жените.

