Феновете на "Левски" ще могат да се снимат с шампионския трофей на рождения ден на клуба

Снимка: Николай Литов

От "Левски обявиха", че на 24 май, когато е 112-ият рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена в предверието на клубната музейна експозиция на стадион "Георги Аспарухов".

Това ще стане в 12,00 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред Могилката в градинката на 22-а гимназия, където е основан клубът през 1914-а.

"Желаещите да видят шампионския трофей и да си направят снимка за спомен ще могат да го направят до 19,14 часа в неделя", написаха от "Левски".

