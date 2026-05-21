Папазки с първи думи като шеф на ЦСКА: Това е само началото, мястото ни е на върха

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки направи първо официално обръщение като собственик на "червените". Това стана, след като отборът спечели Купата на България. Ето какво казва той:

„Скъпи армейци,

Честита Купа на България!

Днес празнуваме успех, който принадлежи на цялата червена общност. Това отличие е резултат от труд, характер, постоянство и вяра в ЦСКА – дори в най-трудните моменти.

На първо място искам да благодаря на треньорския щаб, на футболистите, на спортно-техническия екип и на всички служители в клуба. Зад този трофей стоят безброй часове работа, дисциплина и отдаденост към емблемата на ЦСКА. Тази Купа е заслужена награда за техния професионализъм и за начина, по който защитаваха честта на клуба през целия сезон.

И най-вече – благодаря на вас, армейците.

Благодаря ви за подкрепата в трудните моменти. За търпението, за вярата и за лоялността през годините. Вие отново доказахте, че ЦСКА не е просто футболен клуб. ЦСКА е общност, кауза и идентичност, предавана от поколение на поколение.

Тази Купа е наша. На всички, които носят ЦСКА в сърцето си.

Но това е само началото.

ЦСКА трябва и ще бъде там, където е мястото на клуб с такава история, традиция и публика – на върха на българския футбол и достойно представен в Европа. Работим всеки ден, за да изградим клуб, който не живее само със славното си минало, а създава силно и устойчиво бъдеще.

Скоро ще се завърнем у дома – на стадион „Българска армия". Дом, достоен за милионите армейци. Модерен, сигурен и отговарящ на най-високите европейски стандарти.

Успоредно с това изграждаме и бъдещето на клуба – с модерна Академия, качествена тренировъчна база и ясна визия за развитието на български футболисти, които един ден да носят с гордост червената фланелка.

Скъпи армейци,

Предстои ни още много работа. Предстоят и нови предизвикателства. Наясно сме с отговорността, която носим. Но съм убеден, че когато ЦСКА е обединен – ръководство, футболисти и публика – няма цел, която да е недостижима.

Нека продължим заедно. Със същата страст, с още по-голяма вяра и с обща амбиция да върнем ЦСКА там, където винаги е принадлежал.

Само ЦСКА!"