Принц Уилям пише SMS на Стилиян Петров къде ще е купонът, след като “Астън Вила” взе Лига Европа (обзор)

Репортерка: "Стан, пристигат поздравления ли?"

Стилиян Петров: "Да, беше от принца... Трябваше да отговоря. Писа ми къде ще е купонът."

Някой може да остане учуден от тази размяна на реплики след победата 3:0 на "Астън Вила" над "Фрайбург" във финала на Лига Европа, когато българинът по време на интервюто след мача си поглежда телефона и отговаря на съобщение. Това по принцип се смята за проява на лош вкус, но не и за феновете на отбора на английския град Бирмингам, които много добре знаят кой е въпросният принц.

Става въпрос за наследника на британската корона Уилям, който отдавна е привърженик на този тим. При това не само по протокол, а истински. И може би затова не скри сълзите си след спечелването на европейската купа. Предишната такава "Астън Вила" печели още преди принцът на Уелс да се роди на 21 юни 1982 г.

Във финала за купата на европейските шампиони в Ротердам 26 дни по-рано бъдещите му любимци бият 1:0 след блестяща комбинация на звездите си Гари Шоу, Тони Морли и Питър Уит.

В сряда в Истанбул Юри Тилеманс откри резултата в 41-ата минута след пас на Морган Роджърс. Емилиано Буендиа реализира преди края на първото полувреме. Роджърс направи резултата 3:0 в 58-ата минута с пас от Буендиа.

Това бе петата Лига Европа за треньора на англичаните Унай Емери, което го прави абсолютен рекордьор с разлика. Любопитното е, че всичките му победи в турнира са с отбори, които съдържат в името си villa - "Севиля" (Sevilla, 3 пъти), "Виляреал" (Villarеal) и сега "Астън Вила" (Aston Villa).

Освен това Емери е роден в най-малката испанска провинция - Гипускоа в страната на баските, с Микел Артета, който ден по-рано направи "Арсенал" шампион на Англия след 22 години. Пак там е роден и Андони Ираола, чийто "Борнмут" направи 1:1 с "Манчестър Сити" във вторник и осигури титлата на "Артилеристите".

От своя страна Емери стана и четвъртият треньор с пет европейски трофея. Той настигна Джовани Трапатони, Карло Анчелоти и Жозе Моуриньо.

Нападателят на "Астън Вила" Тами Ейбрахам пък повтори уникално постижение в европейските турнири.

След успеха в Истанбул той е печелил и трите големи европейски турнира в момента - Шампионската лига (2020-2021 с "Челси"), Лигата на конференциите (2021-2022 с "Рома") и сега Лига Европа.

Преди него само бившият играч на "Рома", "Челси" и "Уест Хем" Емерсон, сега в "Олимпик" (Марсилия), беше постигал подобен рекорд.