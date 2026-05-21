Любо Пенев поздрави верните “армейци” за купата

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев поздрави “червените” за спечелената купа на България. Тя бе №22 за столичния гранд, а 21-ата дойде под ръководството именно на славния нападател преди 5 г.
Тогава “армейците” се наложиха във финава с 1:0 над “Арда” с гол на Бисмарк Чарлс-Канцлера.
Още през лятото обаче тогавашното ръководство на клуба реши да смени Пенев със Стойчо Младенов, като това се случи след първия кръг от новия сезон.
“Честита купа, “армейци”!
Тази купа е за всички, които останаха винаги верни”, гласи пост във фейсбук профил, чрез който Любо Пенев информира за състоянието си. Той се бори с раково заболяване от миналата есен.