Любо Пенев поздрави верните "армейци" за купата

Любо Пенев Снимка: ЦСКА

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев поздрави “червените” за спечелената купа на България. Тя бе №22 за столичния гранд, а 21-ата дойде под ръководството именно на славния нападател преди 5 г.

Тогава “армейците” се наложиха във финава с 1:0 над “Арда” с гол на Бисмарк Чарлс-Канцлера.

Още през лятото обаче тогавашното ръководство на клуба реши да смени Пенев със Стойчо Младенов, като това се случи след първия кръг от новия сезон.

“Честита купа, “армейци”!

Тази купа е за всички, които останаха винаги верни”, гласи пост във фейсбук профил, чрез който Любо Пенев информира за състоянието си. Той се бори с раково заболяване от миналата есен.

