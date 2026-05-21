"Берое" спря хегемонията на "бистришките тигри", Бойко Борисов не игра

"Берое" спря хегемонията на "Витоша" Бистрица и вдигна титлата при ветераните.

Тимън от Стара Загора детронираха дългогодишния първенец, за който този път не игра лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Финалният сблъсък на стадион "Христо Ботев" в Пловдив завърши при резултат 1:0 в полза на старозагорци, които показаха по-голяма съобразителност и характер в заключителните минути на напрегнатия двубой.

Единственото и победно попадение в срещата беше дело на Тодор Динчев. Той сътвори истински шедьовър само пет минути преди изтичането на редовното време, когато прехвърли противниковия страж с изключително прецизен изстрел от близо 50 метра. По този начин заралии сложиха край на невероятната доминация на съперника си, който вдигаше трофея без прекъсване през изминалите девет години.

Веднага след последния съдийски сигнал в лагера на старозагорци избухнаха бурни празненства, а емоциите бяха споделени и в социалните мрежи.

На официалната фейсбук страница на победителите се появи съобщението:

"ШАМПИОНИ!!! Честито на всички фенове на "Берое!" Ветераните победиха на финала отбора на "Витоша" с 1:0 с гол на Тодор Динчев от близо 50 метра, 5 минути преди края на редовното време!!! САМО БЕРОЕ!!!".