Чакаме още двама от САЩ в баскетбола

Още двама американци най-вероятно ще играят в националния ни отбор по баскетбол.

Селекционерът Любомир Минчев разкри, че федерацията е в процес на натурализация на състезатели на позицията гард. Това са 27-годишният Умоджа Гибсън от словенския “Цедевита Олимпия” и 25-годишният Коби Уилямс от германския “Бамберг”.

При единия процесът вече е задействан. Минчев се е видял с Гибсън през декември и са говорили.

“Той има желание да играе. Доста е сериозен, поне от това, което видях на срещата, а и от информацията за него също, коментира националният ни треньор. За нашия отбор предстои домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща от група В на предварителните евроквалификации за Евробаскет 2029. В момента сме начело с две победи и загуба.

