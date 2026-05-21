45 г. стигат - нито един наш тенисист на “Ролан Гарос”

45 години стигат, но времето не е наше.

За първи път от 1981 г. нито един български тенисист няма да играе в основната схема на “Ролан Гарос” при мъжете или жените.

Последната възможност традицията да продължи се изпари с отпадането на Виктория Томова. Във втория кръг от квалификациите в Париж тя загуби 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 от играещата за Узбекистан рускиня Полина Кудерметова.

В първото си участие в квалификациите на този турнир от “Големият шлем” бившият четвъртфиналист Григор Димитров бе отстранен още на старта, а същото се случи и с дебютантката Елизара Янева. Пловдивчанката се превърна в 32-ия български представител в турнирите от “Големият шлем” - 21 са жените, а 11 - мъжете.

Серията от поредно българско присъствие в откритото на Франция поставя Мануела Малеева през 1982 г. Тогава най-голямата от сестрите е само на 15 години и трябва да премине квалификациите, в които отстранява 7:5, 6:2 Патриша Хи (Хонконг), 2:6, 6:4, 6:2 Дженифър Мъндел (САЩ) и 6:2, 6:1 Бернадет Рандал (Авл). В основната схема бъдещата №3 в световната ранглиста се включва от втория кръг и губи 5:7, 1:6 от Лиза Бондър (САЩ).

През 1968 г., когато започва откритата ера в тениса и са допуснати професионалисти, на “Ролан Гарос” участват Мария Чакърова и Любка Радкова. Чакърова побеждава представителката на домакините Жанин Лифриж, но заради контузия не излиза за мача си от втория кръг.

В отсъствието на мъже и жени остава да чакаме представянето при юношите на Димитър Кисимов, шампион на двойки от Australian Open този сезон.

Изтеглен бе жребият за основните схеми на “Ролан Гарос”. Водачът в световната ранглиста Яник Синер (Ит) започва срещу французина Клеман Табюр. Бившият скиор от Южен Тирол е смятан за основен фаворит да спечели за първи път този турнир в отсъствието на контузения шампион Карлос Алкарас (Исп). В другата част на схемата е Новак Джокович, който ще трябва да играе срещу машината за сервис Джовани Мпечи Перикар (Фр). Сърбинът обяви, че за този турнир негов треньор ще е бившият му съотборник в националния за купа “Дейвис” Виктор Троицки.

Откритото на Франция започва донякъде в сянката на заплахата от страна на големите звезди да протестират, тъй като настояват да вземат по-голяма част от приходите. Някои от състезателите подписаха и декларация, че искат повече пари. Протестът ще бъде напускане на пресконференциите след 15-ата минута по време на деня за медии.

