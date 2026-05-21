ЦСКА поставен в I кръг на квалификациите за Лига Европа, съперниците ясни

Снимка: Георги Палейков

Носителят на купата на България ЦСКА ще е поставен в първия квалификационен кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Жребият за него ще се тегли на 16 юни в Нион.

Сред поставените “червените” са с един от най-ниските коефициенти - 6,500.

До момента са ясни почти всички възможни съперници на “армейците”. Сред непоставените са “Войводина” (Нови Сад, Сърбия), “Университатя” Клуж, Румъния), “Алуминий” (Словения), “Дери Сити” (Ирландия) и “Вестри” (Исландия).

От финала в турнира за купата на Молдова в събота между “Зимбру” (Кишинев) и “Шериф” (Тираспол) ще се уточни последният евентуален противник на ЦСКА.

Спрямо резултата в него словашкият “Жилина”, който засега е сред поставените, може да се озове от другата страна.

Ако ЦСКА преодолее първия противник, във втория квалификационен кръг няма да е сред поставените.

